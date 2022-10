ALL.HEARTS, Capiremo già al 5' il morale dei viola

Tempo di conferenze presso lo stadio Franchi anche per gli Hearts, attesi domani dal match di Conference League contro la Fiorentina. Presso la sala stampa Manuela Righini ha preso la parola il tecnico degli scozzesi Robbie Neilson. Ecco le sue parole: "Sappiamo tutti com'è andata la scorsa settimana, ma penso che abbiamo delle possibilità di fare bene. Domani ci aspetta un grande impegno, contro una squadra di alto livello. Proveremo a fare il nostro meglio in campo. A questo punto dobbiamo vincerle tutte, perché abbiamo davanti a noi delle partite molto difficile".

Su cosa servirà fare meglio rispetto alla scorsa settimana: "Sono rimasto molto deluso dalla partita della scorsa settimana. Dovremo cercare di imporre maggiormente il nostro gioco e far sentire più pressione a centrocampo".

Su cosa pensa della Fiorentina: "Il morale degli avversari lo capiremo dopo 5'... anche i viola escono da un risultato deludente. La Fiorentina contro la Lazio ha fatto una bella partita e resta un avversario molto temibile".

Sulle parole di Italiano sul ko sulla Lazio: "Non dovremo fare nulla di diverso rispetto alle altre partite. Dovremo semmai mettere più pressione. Ma ci sono momenti positivi e negativi nel calcio".

Sul sorteggio con la Fiorentina e la possibiità di vincere: "Sarebbe splendido fare risultato qua: per noi rappresenterebbe una serata storica. L'assenza del Var in Conference? Sono d'accordo, è una cosa da cancellare".

Sullo stadio vuoto domani rispetto al Tynecaslte pieno: "Il nostro stadio normalmente è sempre pieno per cui giovedì per noi non è stato sorprendente. Domani sarà comunque bello sapere che ci saranno tanti tifosi degli Hearts in arrivo da Edimburgo".