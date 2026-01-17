Dagli inviati Al Viola Park stanno arrivando tutti i giocatori della Fiorentina: le immagini

Al Viola Park stanno continuando ad arrivare i vari giocatori della Fiorentina. Dopo Kean, arrivato tra i primi in mattinata anche per le sue terapie, sono entrati al centro sportivo Ranieri, Mandragora, Dzeko, Fortini, Brescinini, Lamptey, Comuzzo, De Gea, Dodo, Gosens, Piccoli (nel video) e tutti altri. Con la partita rimasta fissata per le 15 di domani nel pomeriggio la squadra si allenerà regolarmente per poi partire per Bologna. Tra l'altro gli acquisti estivi non hanno mai potuto incontrare il presidente Commisso, assente da Firenze dall'aprile scorso e purtroppo mai più tornato. Tutti i giocatori stanno postando le foto con la notizia della morte del presidente.