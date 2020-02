AG. VLAHOVIC, Era al CS: passi avanti sul rinnovo

Una visita importante, quella avvenuta oggi intorno all'ora di pranzo, per il futuro di uno dei giocatori più in vista di questa Fiorentina. Infatti Darko Ristic, agente dell'attaccante Dusan Vlahovic, si è presentato al Centro Sportivo Davide Astori, dove ha incontrato i dirigenti viola per portare avanti la trattativa che dovrebbe condurre al prolungamento di contratto del giovane serbo. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, si procede con fiducia verso il raggiungimento di un accordo, e il prossimo incontro in programma avverrà solamente dopo Pasqua. Ma la strada, per il momento, sembrerebbe essere stata già aperta.