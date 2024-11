VIOLA, Quarta trasferta consecutiva senza subire gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria importantissima della Fiorentina che vince per 0-1 a Torino grazie al gol di Moise Kean. Oltre alla fase offensiva, però va sottolineata anche quella difensiva e, come riporta Opta, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per almeno 4 trasferte di fila in questa Serie A. Nella storia viola questa è la terza volta che capita, l'ultima volta fu nel periodo tra settembre e novembre 2007 (dove i viola non subirono gol per 5 trasferte consecutive) e nel lontano 1966 tra marzo e maggio, dove i viola non subirono gol per 4 trasferte consecutive.