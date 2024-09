VIOLA, 43° squadra al mondo per costo della rosa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Transfermarkt.it ha stilato una classifica mondiale per spese effettuate per i cartellini dei giocatori. In questa speciale classifica, la Fiorentina è al 43°posto con 172 milioni di euro, sopra a Bologna, Lazio e Torino.

Nella top 10 mondiale, tra le squadre italiane presente solo la Juventus con un costo di 590 milioni. Al primo posto figura il Chelsea con 1,13 miliardi.