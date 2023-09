UDI-FIO, Dati e curiosità sul match della Dacia Arena

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa danno il via nel tardo pomeriggio di oggi alla quinta giornata di Serie A, weekend in cui è in programma Udinese-Fiorentina (fischio d'inizio domenica ore 15). Affidandoci al report statistico della Lega Serie A, ecco alcune curiosità sul match del quinto turno che riguardai viola:

Nessun pareggio nelle ultime sei sfide tra Udinese e Fiorentina in Serie A TIM: tre successi per parte – l’ultimo segno “X” tra le due formazioni in campionato risale allo 0-0 dell’8 marzo 2020. L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Fiorentina in campionato (2P), tante vittorie quante nelle precedenti 18 partite contro i viola in Serie A TIM (4N, 11P). L’Udinese ha vinto 17 delle 47 sfide casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM (17N, 13P), solo contro Atalanta (20) e Sampdoria (19) i friulani hanno ottenuto più successi interni nel massimo campionato. L’Udinese ha pareggiato le tre gare di campionato più recenti, l’ultima volta che ha registrato quattro segni “X” di fila in Serie A TIM risale all’ottobre 2021. I friulani potrebbero, inoltre, pareggiare quattro delle prime cinque partite stagionali per la seconda volta nella loro storia in Serie A TIM, dopo il 1979/80. Nelle ultime tre stagioni (dal 2021/22), l’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite nei maggiori cinque campionati europei: 30 su 80 match (22V, 28P).

L’Udinese non ha realizzato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato, nella sua storia in Serie A TIM solo una volta ha infilato una striscia di cinque match interni consecutivi senza reti: tra l’ottobre 1993 e il gennaio 1994. La Fiorentina ha raccolto sette punti in queste prime quattro giornate; se dovesse vincere questo match salirebbe a quota 10 punti, in quel caso solo due volte ha fatto meglio in Serie A TIM dopo le prime cinque gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria: 12 nel 2015/16 e nel 1998/99. Solo l'Union Berlino (sette) ha realizzato più reti di testa della Fiorentina (cinque) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Cinque degli ultimi sette gol dei viola in Serie A TIM sono stati segnati di testa. Le ultime otto reti dell’Udinese in campionato sono state messe a segno da otto giocatori diversi: Pérez, Success, Lovric, Pereyra, Masina, Zeegelaar, Nestorovski e Samardzic (con quest’ultimo che ha segnato l’unico gol dei friulani nel campionato in corso). L’attaccante della Fiorentina, M'Bala Nzola, ha segnato due reti contro l’Udinese in campionato (con la sua ultima doppietta in Serie A TIM, il 26 febbraio 2023 in trasferta), solo contro Atalanta e Torino ha realizzato più gol nel torneo (tre reti contro ciascuna).