TV, Truffa spagnola da 1 milione per i viola e DAZN

"Dazn, i viola e la truffa dei diritti tv". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino, che racconta di un vero e proprio caso legato ai diritti televisivi e un bottino da un milione e 600 mila euro sottratti alla Fiorentina. Due hacker spagnoli si erano fatti accreditare i soldi spettanti al club toscano nel 2018 grazie all'astuto utilizzo della tecnologia. Tutto ha inizio nel 2018. Ad agosto Perform, società inglese con sede operativa in Polonia che produce e commercializza programmi sportivi licenziataria, tra gli altri, dei diritti televisivi di trasmissione delle dirette del campionato di serie A trasmesse in Italia attraverso il servizio streaming battezzato Dazn, riceve dall’amministrazione della società viola una mail in cui si invita a usare il nuovo conto corrente acceso in una banca spagnola e le nuove coordinate. Perform paga l’importo, ma la Fiorentina non incassa i diritti televisivi. Così Perform è costretta a versare nuovamente al club toscano 1 milione e 600mila di euro. Scattano le denunce: la Polizia postale verifica i bonifici, passa al setaccio le mail intercorse tra le due società e scopre il software maligno: incappa così nei due spagnoli e scopre la frode. Ai fratelli Antonio e Eduardo Luque Guerrero, rispettivamente 63 e 65 anni, è stato notificato un avviso di conclusione indagine con l’accusa di frode informatica aggravata dal danno di rilevante gravità.