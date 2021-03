TRAPATTONI, Festeggia a torte su Instagram: "+82"

Sono 82 anni oggi per un mito della panchina quale Giovanni Trapattoni. Ex allenatore anche della Fiorentina tra le altre, che condusse a sognare lo Scudetto nelle zone di alta classifica, oggi si gode il riposo della vita privata e l'affetto della sua famiglia ma anche di tifosi e appassionati dissemminati lungo tutte le nazioni in cui ha allenato. Sul suo profilo Instagram, il Trap ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente, con tanto di pollice ad approvare le quattro torte che ha davanti, per festeggiare il suo compleanno. Con una didascalia semplice, come il personaggio: "+82", con emoticon di un'altra torta.