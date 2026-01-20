Serie A, classifiche a confronto: in un mese la Viola passa da -28 a -19

vedi letture

Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto al termine della 21esima giornata di Serie A. Era il 14 dicembre quando la Fiorentina toccava il punto più basso di questa classifica, segnando un clamoroso -28 rispetto a quanto fatto nello stesso periodo dalla stessa squadra viola con Raffaele Palladino. Fatale fu la sconfitta in casa contro il Verona per 1-2, risultato che portò la Fiorentina ancora di più all'ultimo posto, a ben 8 punti di distanza dalla zona salvezza. Da quel momento, però, molto è cambiato: le scelte drastiche sono arrivate e il risultato è stato che la Fiorentina ne ha giovato: 11 punti in 6 partite, prima volta fuori dalla zona salvezza e passaggio da -28 a -19 sui punti dell'anno scorso. Risultato che mantiene la Fiorentina all'ultimo posto di questa speciale classifica ma che certifica anche un'inversione di marcia, un cambiamento di tendenza che tutto l'ambiente viola spera possa essere definitivo, nella speranza che il periodo più brutto della storia della Fiorentina nel massimo campionato del calcio italiano (calcisticamente parlando) sia oramai alle spalle. Di seguito il dato squadra per squadra:

Inter 49 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 21 partite di campionato)

Milan 46 (+15)

Napoli 43 (-7)

Roma 42 (+15)

Juventus 39 (+2)

Como 37 (+15)

Atalanta 32 (-11)

Bologna 30 (-6)

Lazio 28 (-11)

Udinese 26 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Torino 23 (=)

Cagliari 22 (+1)

Genoa 20 (-3)

Fiorentina 17 (-19)

Lecce 17 (-3)

Pisa 14 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (-5)