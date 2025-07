Calciomercato La Fiorentina si guarda intorno per la fascia destra. Il punto sugli esuberi: le ultime di mercato

Ecco il consueto appuntamento col Chi Si Compra flash. Per le ultime di mercato sulla Fiorentina si riparte dalla fascia destra. Dodo si sta allenando regolarmente col gruppo e non sembra un giocatore in partenza per il momento, chissà che non ci possa essere un avvicinamento nelle prossime settimane. La Fiorentina cerca comunque un esterno: continua a piacere molto Zortea, che il Cagliari valuta più di dieci milioni, anche se il calciatore vorrebbe fare un upgrade e giocare le coppe europee.

La Fiorentina tiene d'occhio anche Daniele Ghilardi, ma non per un acquisto: il prodotto del vivaio viola, attualmente di proprietà dell'Hellas Verona, ha tanto mercato (si era parlato del Real Betis, adesso sembra potersi inserire la Roma), con i viola che detengono il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Uscite: su Nzola continuano a esserci tanti club, Genoa, Parma, Pisa e Spezia, anche se tutte loro prenderebbero l'angolano in prestito. Stessa situazione per Lucas Beltran, attenzionato da tempo dal River Plate.

Chiusura su Moise Kean: la Fiorentina vuole aumentare l'ingaggio ma ancora non c'è stato nessun confronto. I rapporti sono ottimi e la clausola dovrebbe rimanere, nei prossimi giorni atteso un incontro tra entourage del calciatore e società.