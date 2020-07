ROMA-FIORENTINA, Numeri e curiosità del match

4 vittorie e un pareggio, 13 punti raccolti su 15 disponibili. Bella serie positiva messa in piedi dalla Roma che sta cercando di consolidare il proprio quinto posto in classifica. Anche la Fiorentina sta piuttosto bene: ha messo insieme sei risultati utili consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi) ed la difesa meno battuta del post Covid con 9 gol subiti.



37 vittorie contro 15: analizzando i precedenti si vede che la Roma è nettamente in vantaggio all'Olimpico sui viola. Però nelle ultime due partite i gigliati hanno sempre portato a casa punti (una vittoria e un pari).



La Roma sta dando la caccia all'Inter. Non certo nella classifica generale ma in quella dei marcatori diversi mandati a rete. I nerazzurri sono primi con 18, mentre i giallorossi seguono a 17.



TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

37 vittorie Roma

28 pareggi

15 vittorie Fiorentina

125 gol fatti Roma

81 gol fatti Fiorentina



LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Roma vs Fiorentina 1-1



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Roma vs Fiorentina 2-2