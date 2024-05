RANIERI, Nessuna ammonizione per lui contro il Cagliari

Emerge un’interessante notizia fronte Fiorentina: Luca Ranieri non avrebbe ricevuto alcun cartellino giallo nell'ultimo match di giovedì sera contro il Cagliari. Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, sosfanta.com chiarisce che il difensore ha concluso la partita senza ricevere alcun cartellino e sarà quindi arruolabile per la sfida contro l'Atalanta. Chi non sarà della partita è invece Rolando Mandragora, che era diffidato ed ha concluso con la gara in Sardegna il suo secondo campionato con la maglia viola.