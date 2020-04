OTERO, I miei 4 gol ai viola? Vi spiego come andò

Marcelo Otero, uruguaiano, attaccante che con i suoi gol trascinò il Vicenza verso traguardi insperati ha parlato a Tuttomercatoweb.com dei suoi anni in Serie A con la maglia biancorossa: "Furono anni spettacolari, frutto di un gruppo di uomini veri e di giocatori forti. Sono sempre in contatto con loro via whatsapp e spero che ad ottobre-novembre ci si possa riabbracciare. Ora pure qui a Montevideo, dove vivo, siamo tutti chiusi anche se ci sono pochi contagi per fortuna. Certo, se ripenso a Vicenza, ci siamo tolti in effetti grandi soddisfazioni, a partire dalla conquista della Coppa Italia. Il mio poker ai viola? E' una storia particolare: quel giorno Guidolin non mi voleva neanche far giocare e poi invece feci quattro reti. Sono quelle cose che accadono una volta nella vita, anche perché si pensava ad una la Fiorentina molto carica, visto che era reduce dalla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa. Forse i viola si rilassarono un po' mentre noi avevamo disputato un precampionato spettacolare".