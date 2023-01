LAZ-FIO, Le statistiche del match di domenica

Con Bologna-Spezia si apre il girone di ritorno della Serie A e puntualmente la Lega ci fornisce le statistiche relative ai dieci match del turno di campionato. Ecco i numeri legati a Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera alle ore 20.45:

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 147 match) che segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A TIM, completano 42 pareggi e 47 successi viola. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (1P), mantenendo anche la porta inviolata nelle tre più recenti – l’ultima volta che i biancocelesti hanno ottenuto quattro successi di fila contro i viola nel torneo risale al periodo tra il marzo 2014 e il gennaio 2016. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM e non ha mai ottenuto più successi interni di fila contro i viola nel torneo.

La Lazio ha vinto tre partite di fila considerando tutte le competizioni e non registra una striscia più lunga di successi dal periodo tra marzo e aprile 2021, con Simone Inzaghi in panchina. Escludendo la penalizzazione della Juventus, solamente Hellas Verona (-12) e Sampdoria (-11) hanno collezionato in questo campionato una differenza punti peggiore della Fiorentina (meno 9 punti, 23 vs 32) rispetto alla fine del girone d’andata 2021/22. La Fiorentina ha perso nelle ultime due partite di Serie A TIM, senza segnare nemmeno un gol: non colleziona tre ko di fila nel massimo torneo senza andare a bersaglio da maggio 2019 (quattro in quel caso). Sfida tra la squadra che ha crossato finora meno su azione in questo campionato (la Lazio, 127) e quella che sfrutta di più i cross su azione (Fiorentina, 318, di cui 82 riusciti, altro primato nel torneo in corso).

La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A TIM di Luis Alberto (quattro gol, incluso uno nel match d’andata) e anche la formazione in generale contro cui lo spagnolo ha partecipato a più gol (otto, frutto anche di quattro assist). Pedro ha trovato il gol in entrambe le partite di Serie A TIM giocate all’Olimpico contro la Fiorentina: con la maglia della Roma nel novembre 2020 e con quella della Lazio nell’ottobre 2021; quella viola è infatti l’unica squadra contro cui ha giocato più di una partita casalinga nel massimo torneo andando sempre a segno. Tra gli attaccanti con almeno 1300 minuti giocati in questo campionato, solo Gyasi dello Spezia (5%) ha una peggior percentuale realizzativa di Christian Kouamé (6%, due gol con 33 tiri tentati).