La Top11 della 21° giornata a cura di TMW: un giocatore viola presente
Su TuttoMercatoWeb.com è uscita la Top 11 della 20°giornata di Serie A. Dopo le due convocazioni ottenute dalla squadra viola nell'ultimo turno, c'è spazio per un giocatore viola anche nella formazione alla fine di questo turno. Si tratta di Dodo, terzino brasiliano premiato con un roboante 7,5 dalla redazione di TMW. Voto che va a certificare l'ottima prestazione del terzino viola contro il Bologna, fondamentale nel creare difficoltà alla retroguardia rossoblu, nel fornire l’assist per il gol di Piccoli e per conquistare la prima vittoria viola in trasferta.
Questa la formazione completa a cura della redazione di TMW:
Emil Audero (Cremonese) 7
Dodo (Fiorentina) 7.5
Matteo Gabbia (Milan) 7
Yerry Mina (Cagliari) 7
Jacobo Ramon (Como) 7
Martin Baturina (Como) 8
Luca Mazzitelli (Cagliari) 7.5
Nico Paz (Como) 7.5
Paulo Dybala (Roma) 8
Niclas Fullkrug (Milan) 7.5
Donyell Malen (Roma) 7.5
