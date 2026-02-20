Social

La Fiorentina celebra il compleanno di Comuzzo: gli auguri direttamente in aereo

La Fiorentina celebra il compleanno di Comuzzo: gli auguri direttamente in aereo
Oggi alle 18:30Curiosità
di Redazione FV

Spegne oggi 21 candeline Pietro Comuzzo, che ha festeggiato il proprio compleanno sull'aereo con i suoi compagni. Il difensore della Fiorentina, ieri in campo a Bialystok nella vittoria contro lo Jagiellonia, è stato infatti celebrato non solo sui profili social della società viola, ma anche da tutta la squadra di Vanoli durante il volo di ritorno dalla Polonia.

Lo mostra il video pubblicato su Instragram dalla Fiorentina, dove si vede il classe 2005 che soffia su una candelina applaudito da tutti i presenti. Nelle Storie della società viola il filmato integrale, questo invece il post: