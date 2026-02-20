Social
La Fiorentina celebra il compleanno di Comuzzo: gli auguri direttamente in aereo
Spegne oggi 21 candeline Pietro Comuzzo, che ha festeggiato il proprio compleanno sull'aereo con i suoi compagni. Il difensore della Fiorentina, ieri in campo a Bialystok nella vittoria contro lo Jagiellonia, è stato infatti celebrato non solo sui profili social della società viola, ma anche da tutta la squadra di Vanoli durante il volo di ritorno dalla Polonia.
Lo mostra il video pubblicato su Instragram dalla Fiorentina, dove si vede il classe 2005 che soffia su una candelina applaudito da tutti i presenti. Nelle Storie della società viola il filmato integrale, questo invece il post:
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
