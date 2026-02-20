Il Verona nel baratro, domani tocca al Lecce. Fiorentina alla finestra in attesa del Pisa: il punto

La sconfitta del Verona a Reggio Emilia in casa del Sassuolo per 3-0 ha aperto la 26esima giornata di serie A. Un turno importante per la Fiorentina che ospita il Pisa, anch'esso fanalino di coda con l'Hellas a -6: i viola sanno che sarà importante non solo respingere l'assalto di un'inseguitrice ma soprattutto cercare di colmare il gap da quelle che precedono, in particolare su Lecce, Genoa e Cremonese che in questo momento sono a +3 dalla Fiorentina appunto.

Proprio i salentini domani ospitano l'Inter in cerca di riscatto dalla sconfitta nei playoff di Champions e orfana di Lautaro per qualche gara. La squadra di Di Francesco è in forma e cercherà di dare continuità alla vittoria sul Cagliari. La gara sarà alle 18. Lunch-match importantissimo anche domenica, con il Genoa che ospita il Torino, chi perde rischia perché anche i granata, ora a +6 dalla retrocessione, in caso di ko verrebbero risucchiati nelle sabbie mobili. Alle 18 toccherà al Parma (che si è comunque portato a una distanza per lui rassicurante, 29) in casa del Milan mentre a chiudere sarà invece la Cremonese all'Olimpico contro la Roma. La Fiorentina (lunedì alle 18.30 al Franchi contro il Pisa) giocherà dunque conoscendo il risultato di tutte le sue dirette avversarie, cercando di approfittare eventualmente dei loro passi falsi, altrimenti sarà lei a non doverne commettere per non staccarsi dalle altre.

Programma della 26esima giornata

Sassuolo-Verona 3-0 (giocata stasera)

Sabato

ore 15 Juventus-Como

ore 18 Lecce-Inter

ore 20.45 Cagliari-Lazio

Domenica

ore 12.30 Genoa-Torino

ore 15 Atalanta-Napoli

ore 18 Milan-Parma

ore 20.45 Roma-Cremonese

Lunedì

ore 18.30 Fiorentina-Pisa

ore 20.45 Bologna-Udinese

La classifica aggiornata

Inter – 61 punti (25 partite giocate)

Milan – 54 punti (25)

Napoli – 50 punti (25)

Roma – 47 punti (25)

Juventus – 46 punti (25)

Como – 42 punti (25)

Atalanta – 42 punti (25)

Sassuolo – 35 punti (26)

Bologna – 33 punti (25)

Lazio – 33 punti (25)

Udinese – 32 punti (25)

Parma – 29 punti (25)

Cagliari – 28 punti (25)

Torino – 27 punti (25)

Genoa – 24 punti (25)

Cremonese – 24 punti (25)

Lecce – 24 punti (25)

Fiorentina – 21 punti (25)

Pisa – 15 punti (25)

Hellas Verona – 15 punti (26)