Kean e la moda: a Milano per la presentazione di un brand con Leao

Kean e la moda: a Milano per la presentazione di un brand con LeaoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:18Curiosità
di Redazione FV

Oltre al calcio e alla musica, le passioni di Moise Kean passano anche dalla moda. Un sentimento che l'attaccante viola condivide spesso con un altro top player del giocatore italiano, ma soprattutto suo amico: Rafael Leao. Proprio in compagnia dell'attaccante rossonero, i due giocatori hanno presenziato fianco a fianco a Milano come grandi protagonisti della presentazione della collezione Autunno/Inverno 2026/27 intitolata "Life Al Dente! The Family Recipe" di PDF, brand fondato dal designer Domenico Formichetti.

Di seguito la storia Instagram postata dall'attaccante portoghese: