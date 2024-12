KEAN, Dopo Chiesa un italiano in viola trova i 10 gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Moise Kean in doppia cifra. Col rigore trasformato all'ottavo minuto di Fiorentina-Udinese, sfida valida per la 17esima di Serie A, il centravanti della Nazionale è salito a quota dieci reti in questo campionato. E' già il suo miglior score nella nostra lega perché il centravanti classe 2000 solo nella stagione al Paris Saint-Germain ha chiuso la Ligue 1 con tredici gol. Soprattutto, Kean stasera è diventato il primo giocatore italiano a salire in doppia cifra dopo Federico Chiesa, stagione 2019/20.