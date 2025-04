Il Real Betis è la squadra con il maggior numero di marcatori differenti in questa stagione di La Liga

Il Real Betis sta dimostrando una straordinaria forza collettiva in questa stagione di La Liga, dove ha raggiunto un traguardo che poche altre squadre possono vantare. Con ben 18 giocatori che hanno trovato la rete, i biancoverdi si confermano come una squadra in grado di attaccare da ogni angolazione, con diverse soluzioni offensive e una varietà impressionante di protagonisti.

In cima alla lista dei marcatori del Betis troviamo Giovani Lo Celso con 7 gol, seguito da Isco con 6 e da Vitor Roque con 4. Questi tre giocatori stanno guidando l’attacco della squadra, ma il vero punto di forza è la distribuzione delle reti su tutta la rosa. Ogni elemento ha contribuito, dimostrando che il Betis non dipende da una singola stella, ma può contare su un'ampia varietà di risorse offensive.

Questo dato, che li rende la squadra con il maggior numero di marcatori differenti in questa edizione di La Liga è il segno di una grande compattezza e di un gioco corale che spazia da azioni individuali a movimenti collettivi impeccabili. Non si tratta solo di una questione di qualità in attacco, ma anche di un lavoro di squadra che ha permesso al Betis di rimanere competitivo contro qualsiasi avversario.