GLADBACH, Tifosi ordinano le proprie sagome per lo stadio

Tifosi allo stadio anche a porte chiuse? In carne ed ossa no, ma in cartonato si. È l'idea avuta dal Borussia Monchengladbach che ha messo,in vendita le sagome dei tifosi. Ognuno può comprarla e gli abbonati potranno farla posizionare dal club dove siede abitualmente. L'iniziativa ha riscosso grande successo tanto che sono stati già ordinati 12mila cartonati. La prima partita con le sagome dei tifosi sarà il 23 maggio contro il Leverkusen. Lo riporta il sito Evening Standard.