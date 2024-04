CONFERENCE, Precedenti contro squadre ceche sorridono

Fonte: A. Di Nardo

Cinque vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta: questo lo score della Fiorentina contro le squadre ceche. In 98 anni di storia, per adesso, quando ha incrociato un club della Repubblica Ceca è andata sempre bene ai viola. Per due volte si trattava di turni ad eliminazione diretta (come in questo caso): nel 1996/97 la squadra allenata da Claudio Ranieri eliminò lo Sparta Praga negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe, 2-1 al Franchi con gol di Batistuta e Schwarz, 1-1 a Praga con gol viola di Robbiati; stessa cosa nei preliminari di Champions League giocato nell'estate del 2008, successo per 2-0 in casa (Mutu, Gilardino) 0-0 a Praga, stavolta contro lo Slavia.

L'ultimo precedente risale all'Europa League 2016/17, quando la formazione guidata da Paulo Sousa fece due su due, ai gironi, contro lo Slovan Liberec, vincendo anche stavolta in casa (3-0, rigore di Ilicic, reti di Kalinic e Cristoforo) dopo essersi imposta anche in terra ceca (3-1, doppio Kalinic e Babacar). A poche ore dalla sfida al Viktoria Plzen (mai affrontata nella storia gigliata), il bilancio con le connazionali dei rossoblù di Plzen è quindi più che positivo, soprattutto se consideriamo le gare giocate al Franchi, dove la Fiorentina ha fatto quattro su quattro contro club provenienti da Praga e dintorni.