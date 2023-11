BONUCCI, Tifosi Napoli: "Dalla Juve ora alla Longobarda"

FirenzeViola.it

Alle 18:45 il Napoli ospita l'Union Berlino nella partita valevole per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League e nei tedeschi c'è anche il difensore italiano Leonardo Bonucci. Proprio l'ex Juventus è stato protagonista di un siparietto con alcuni tifosi azzurri, che l'hanno aspettato all'albergo per rivolgergli poi una battuta scherzosa: "Dalla Juventus sei andato a finire alla Longobarda", ricevendo in risposta un sorriso dal calciatore italiano. Ecco la scena in un video.