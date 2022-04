BIRAGHI, Ieri la sua 150esima con la Fiorentina

In una giornata decisamente negativa per la squadra, Cristiano Biraghi "festeggia" un traguardo importante: con quella di ieri contro la Salernitana sono infatti 150 le presenze del terzino in maglia viola. Biraghi, arrivato a Firenze nel 2017, dopo due stagioni in viola è tornato all'Inter per due annate, per poi fare il percorso inverso e tornare alla Fiorentina nell'estate del 2020. All'inizio di questa stagione Vincenzo Italiano l'ha nominato capitano della squadra ed il classe 1992, criticato nelle prime annate a Firenze, si è dimostrato all'altezza per personalità ma anche per doti tecniche.

Nel complesso, in 150 gare con la Fiorentina, Biraghi ha collezionato 8 reti e 19 assist (5 gol e 2 passaggi vincenti in questa stagione); nella classifica all-time del club è 74esimo per presenze; Nikola Milenkovic, con 164, è l'unico giocatore dell'attuale rosa con più gettoni in maglia viola. Ecco il post Instagram con cui la Fiorentina ha celebrato il traguardo tagliato dal proprio capitano.