FirenzeViola Udinese-Fiorentina 3-0, le pagelle: Rugani troppo brutto per essere vero, flop generale, Vanoli sul banco degli imputati

DE GEA – Come da prassi resta sulla linea di porta in occasione del corner sul quale l'Udinese trova il vantaggio. Si riscatta, di piede, su Davis a una decina di minuti dall'intervallo e concede il bis nei primi minuti della ripresa. Intuisce ma non arriva sul rigore di Davis, poi sventola bandiera bianca sul tris di Buksa, 5,5

PONGRACIC – Rimedia il giallo a ridosso della mezz'ora per un'entrata su Zaniolo, di lì a poco si prende qualche rischio con un altro intervento su Davis. La sostituzione all'intervallo ne è la conseguenza, 5,5

Dal 1'st COMUZZO – Stasera è tra i meno colpevoli, 5,5

RUGANI – Sfortunato sull'angolo sul quale i friulani segnano perché scivola prima di tentare d'intervenire. In difficoltà più tardi su Davis che conclude da buona posizione lo spartito si ripete dopo 5 minuti nel secondo tempo. Va ancora peggio quando stende il 9 bianconero causando il rigore dello 0-2 fino al tracollo finale per il 3-0 di Buksa. Troppo brutto per essere vero, 4

RANIERI – Dalla sua parte l'Udinese si fa viva parecchie volte nel corso del primo tempo. Bel lancio in area di rigore in apertura di secondo tempo ma non mancano i problemi nei duelli con Zaniolo, 5,5

HARRISON – Un tentativo dalla destra con traversone sul quale Kean non arriva e dopo il quale è Mandragora a rendersi pericoloso. E' comunque l'unico spunto dei viola nel primo tempo, destinato a non essere replicato nel secondo tempo, 5

MANDRAGORA – Punizione alta dopo un quarto d'ora da buona posizione, poi spreca malamente da buona posizione dopo il cross dalla destra di Harrison. A inizio ripresa è ancora in area di rigore avversaria ma manca l'aggancio, poi il cross per Kean non è male. Ma c'è solo quello stasera, il resto è da dimenticare, 5

Dal 26'st FABBIAN – Timbra il cartellino dell'ingresso in campo ma non può far molto, 5,5

FAGIOLI – Qualche problema nella prima parte del primo tempo, poi chiama al tiro Gudmundsson e sale di tono fino all'intervallo. Brutto pallone perso ad aprire un secondo tempo nel quale si adegua al grigiore collettivo, 5,5

BRESCIANINI – Avvio problematico con qualche errore di troppo, anche quando cerca di arrivare al tiro. Lascia dopo i 45 minuti più deludenti da quando è arrivato, 5

Dal 1'st NDOUR – Dovrebbe aumentare il peso della mediana ma a salire di tono è l'Udinese non la sua squadra. Si vede di testa in una delle poche occasioni nella ripresa, 5,5

PARISI – Reagisce alla provocazione di Zaniolo alla mezz'ora cadendo nella trappola e rimediando il giallo. Stasera manca anche nella spinta, 5

GUDMUNDSSON – Poco inserito nella manovra, quando prova il tiro nel primo tempo lo fa senza precisione, e di iniziative personali non se ne vedono. Manca la chiusura di una triangolazione con Kean dopo poco dal rientro dagli spogliatoi. Se possibile è ancora più evanescente per tutto l'arco del secondo tempo, 4,5

KEAN – Non riesce ad arrivare al tiro sul primo cross dalla destra di Harrison, poi è sostanzialmente neutralizzato dalla difesa friulana. Più o meno stesso discorso sul cross di Mandragora che apre il secondo tempo. Esce acciaccato dopo uno spunto isolato, 5

Dal 26'st PICCOLI – Tentativo velleitario poco dopo il suo ingresso, 5,5

VANOLI – Stupisce con la formazione iniziale, perché torna alla difesa a tre rilanciando Rugani dall'inizio e completando il reparto con Pongracic e Ranieri. L'avvio però è molto deludente, come la conferma della fragilità difensiva sui calci piazzati visto il gol di Kabasele. Esclusa una buona occasione che Mandragora non concretizza i suoi rischiano ancora su Davis e all'intervallo restano sotto. Nel secondo tempo prova Comuzzo e Ndour per Pongracic (ammonito) e Brescianini, eppure l'inerzia resta bianconera come conferma il raddoppio di Davis su rigore. Nemmeno Piccoli e Fabbian cambiano scenari, anzi l'Udinese cala il tris e la sconfitta è logica conseguenza dell'ennesima prestazione deprimente. E la mossa del ritorno alla difesa a 3, con l'esordio di Rugani deciso in condizioni tutt'altro che favorevoli, ha esiti disastrosi, 4