Udinese-Fiorentina 3-0, la difesa a tre non funziona: la Viola cade a Udine

La Fiorentina cade per 3-0 alla Bluenergy Arena contro l’Udinese. Un risultato che rispecchia una prestazione ampiamente deludente e sottotono della squadra di Paolo Vanoli. La difesa tre riproposta dal tecnico gigliato infatti non ha dato i frutti sperati. I viola sono apparsi sin da subito lenti e prevedibili nella manovra, oltreché fragili difensivamente. Il primo goal è arrivato come spesso è successo in questa stagione su palla inattiva (calcio d'angolo) con Kabasele che al 10' è stato bravo ad anticipare un Rugani molto leggero in marcatura.

Il raddoppio invece è stato segnato nella ripresa, al 63', sul calcio di rigore per fallo del solito insufficiente Rugani su Davis, che ha poi realizzato il tiro dagli undici metri. Dopo il 2-0 i viola hanno provato di inerzia a reagire senza però trovare la via del goal. Nei minuti di recupero è poi arrivato il definitivo 3-0 di Buksa che ha approfittato dell'ennesimo errore di Rugani. La Fiorentina dunque non approfitta dei passi falsi delle concorrenti e rimane ferma a quota 24 punti in classifica al terzultimo posto a pari merito con Lecce e Cremonese.