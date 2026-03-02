FirenzeViola

Fiorentina, la posizione di Paolo Vanoli non è a rischio dopo il ko con l'Udinese

Fiorentina, la posizione di Paolo Vanoli non è a rischio dopo il ko con l'UdineseFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:13Primo Piano
di Redazione FV

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante la brutta sconfitta e il brutto risultato raccolto a Udine dalla Fiorentina, con il 3-0 inflitto ai viola dai Friulani alla Bluenergy Arena, la posizione di Paolo Vanoli non è in discussione. Il tecnico questa sera è finito ulteriormente al centro della critica per la scelta di tornare alla difesa a tre che già in passato non aveva funzionato.