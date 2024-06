ATA-FIO, Più vittorie per Italiano contro Gasp: le statistiche

FirenzeViola.it

Tra Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano sarà il quinto confronto stagionale; i due infatti si sono incontrati sia in campionato che nella semifinale di Coppa Italia per un totale già di tre partite. Restando però al solo campionato, quello di oggi sarà l'incrocio numero otto tra i due. Importante è quasi sempre stato nelle loro sfide il fattore campo. Le due vittorie di Gasperini in campionato sono arrivate in casa. C'è un solo successo in trasferta da segnalare e lo ha ottenuto Italiano con la sua Fiorentina, nell'incontro dell'11 settembre 2021. Una gara quella tutta decisa dal dischetto perché l'1-2 finale fu determinato da tre rigori due segnati da Vlahovic per i viola e uno da Zapata per i nerazzurri.

Sono ben 28 invece i precedenti di Gasperini contro la Fiorentina. Tanti gli screzi avuti dall'allenatore piemontese con i tifosi gigliati, questo ovviamente al Franchi. Gasp parte sotto nelle vittorie (6 contro 9) e ricorrenti i pareggi (13). Uno di questi Gasperini crediamo non se lo dimenticherà mai, perché è costato a lui e al suo Genoa la mancata partecipazione alla Champions League al termine del campionato 2008/09. Il 15 febbraio 2009 a Marassi finisce 3-3 con i gigliati sotto per 3-0 e sospinti nell'ultima mezz'ora da uno strepitoso Mutu autore di una tripletta.

Quella di oggi dovrebbe essere l'ultima panchina con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico nato in Germania lascia Firenze con all'attivo 114 panchine in campionato. Più che positivo il suo bilancio nelle 113 gare già giocate, con 50 vittorie a fronte di 38 sconfitte e con 75 risultati positivi (vittorie+pareggi). Contro l'Atalanta il suo bilancio è lo stesso dei confronti con Gasperini.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS ITALIANO

2 vittorie Gasperini

2 pareggi

3 vittorie Italiano

8 gol fatti squadre Gasperini

8 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

6 vittorie Gasperini

13 pareggi

9 vittorie Fiorentina

31 gol fatti squadre Gasperini

37 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS ATALANTA

3 vittorie Italiano

2 pareggi

2 vittorie Atalanta

8 gol fatti squadre Italiano

8 gol fatti Atalanta