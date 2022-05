ACF-JUVE, I numeri della partita e la legge dell'ex

Alla 12esima giornata del girone d’andata la classica vendetta dell’ex arrivò al minuto 91 con Cuadrado. Stavolta fra i bianconeri ci sarà un giocatore in più dai trascorsi in maglia viola: Dusan Vlahovic.

Proprio l’attaccante approdato alla Juventus lo scorso gennaio fu uno dei mattatori del pareggio per 1-1 del 2020-2021. Fu lui a sbloccare il punteggio su calcio di rigore al 29’. Quindi, in avvio di ripresa, al minuto 46, ecco il pareggio di Morata al primo pallone toccato (era subentrato al posto di Dybala).

E Morata e Vlahovic sono proprio i due marcatori della Vecchia Signora nel match interno di lunedì contro la Lazio.

Il bilancio dei precedenti incontri disputati a Firenze, 82, strizza l’occhio alla Fiorentina. I toscani sono in vantaggio per vittorie, 27-23, mentre i segni X ammontano a 32, e gol marcati, 104-95. Ma l’unico scontro diretto al franchi e alla 38esima giornata di Serie A sorride ai piemontesi. Terminò 2-4 nel giugno del 1948: Valcareggi e Marchetti per i padroni di casa, doppietta di Boniperti, Kincses e Magni per gli ospiti.

Unica consolazione per i tifosi gigliati. Il match appena ricordato non coincise con l’ultima di campionato. Perché in quella stagione i club di Serie A ammontavano a 21 e le giornate disputate in totale furono 42.

Come hanno chiuso il 2020-2021 le due compagini?

La Fiorentina facendo pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, a Crotone. La Juventus sbancando Bologna con un 4-1 con una doppietta di Morata…

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

82 incontri disputati

27 vittorie Fiorentina

32 pareggi

23 vittorie Juventus

104 gol fatti Fiorentina

95 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-1, 33° giornata 2020/2021