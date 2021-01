ACF-CRO, Apporto nullo dalla panchina: le statistiche

La Fiorentina in campionato è reduce dal pesantissimo ko per 6-0 patito contro il Napoli. Però 13 dei 18 punti raccolti in classifica i viola li hanno fatti proprio in casa. Il Crotone in trasferta è la squadra peggiore di questo campionato con zero vittorie all'attivo e due soli punti ottenuti in 9 gare giocate fuori dalla Calabria.

Sono solo due i precedenti tra Fiorentina e Crotone al Franchi e da questi si può evincere che i rossoblu non sono ancora riusciti a vincere nel capoluogo toscano. Alla prima apparizione a Firenze però la gara finì 1-1; era il 26 ottobre 2016, una gara caratterizzata da un vero e proprio fortunale che si abbatté sulla città del giglio, costringendo l'arbitro ad interrompere il match per quasi un'ora. Altra particolarità di quel match: a segnare il gol del pareggio per la Fiorentina fu Davide Astori, uno degli ultimi gol realizzati dal giocatore, tragicamente scomparso ad inizio marzo 2018.

APPORTO NULLO DALLA PANCHINA - Fiorentina e Crotone possono dire di aver avuto un apporto pressoché nullo dalle proprie panchine. Nessun gol realizzato da giocatori entrati a partita in corso per entrambe le squadre e forse un piccolo campanello d'allarme per Prandelli e Stroppa crediamo che possa suonare anche da questo punto di vista.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

1 vittoria Fiorentina

1 pareggio

0 vittorie Crotone

3 gol fatti Fiorentina

1 gol fatto Crotone

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

2016/2017 Serie A Fiorentina vs Crotone 1-1



L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Crotone 2-0