ZANIOLO, BORRIELLO SPONSOR, LE ESULTANZE, GLI AMICI KEAN E SOTTIL E LA PERCENTUALE VIOLA

Nicolò Zaniolo è vicino al ritorno alla Fiorentina, la cui maglia ha già indossato nel settore giovanile. Un rimpianto per la società dell'allora famiglia Della Valle e il ds Corvino che avevano lasciato andar via il giocatore bocciato anche dall'allenatore degli Allievi, Cristiano Masitto che in qualche intervista ha sottolineato che aveva influito il carattere e la poca cultura del lavoro che lo portava ad accontentarsi. Quella bocciatura e la bravura dell'Entella nel prenderlo furono la sua fortuna. E da lì la storia è nota anche se tra gli infortuni e i tanti prestiti il suo enorme talento non à stato mai espresso con continuità.

Borriello sponsor di Zaniolo - Gian Piero Gasperini quest'estate ha parlato di com'è nata la trattativa tra nerazzurri e Galatasaray per Nicolò Zaniolo: "È stato lui a scommettere su di noi. Vi racconto com'è andata: un giorno telefona Borriello e mi fa: “Mister, ho un giocatore che vuole venire da lei, uno forte, una bestia”. E io: Marco, chi è? “Zaniolo”. Bravo, mi piace. Ne ho parlato con D’Amico, poi con Percassi, questo ragazzo mi interessa, ed è arrivato".

Zaniolo-Gasperini: esultanze bocciate e amore finito Peccato che ora sia proprio Gasperini a "scaricarlo" o comunque a non dargli ulteriore spazio neanche dopo l'infortunio di Lookman, tornando sul mercato. Tra l'altro un malcelato malumore Gasperini lo aveva espresso in merito alle esultanze smodato del giocatore: "Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio”.

Le amicizie viola A Firenze Niccolò Zaniolo ritrova almeno due amici, Riccardo Sottil con cui ha condiviso anche qualche vacanza e Moise Kean, amico di intemperanze in Under 21 con la voglia di riscattarsi dall'etichetta di bad boys. La coppia poteva già ricomporsi in estate poi per Zaniolo la Champions ha fatto la differenza a favore dell'Atalanta.

Contributo di solidarietà da rivedere Il trasferimento di Zaniolo a luglio dal Galatasaray all'Atalanta aveva permesso di incassare il cosiddetto contributo di solidarietà, previsto dal Regolamento FIFA, a Roma, Fiorentina, Inter ed Entella, formazioni che hanno accolto nel loro settore giovanile l’esterno d’attacco. Trattandosi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, le società hanno incassato subito la cifra a loro riservata solo per i 6,4 milioni del prestito stesso, poco più di 106mila euro per i viola. La seconda parte i club l'avrebbero incassata al momento del riscatto dei bergamaschi che però ora, almeno per i viola, non ci sarà più.