VLAHOVIC CRESCE ANCORA: ORA MATURI DEFINITIVAMENTE

Nella settimana dell'arrivo di Aleksandr Kokorin e del suo compleanno, Dusan Vlahovic era chiamato a dare continuità e risposte attraverso una prestazione positiva contro il Torino, magari condita dall'ottavo gol in stagione in Serie A. Il serbo ieri sera però non è riuscito a segnare, ma a negarglielo è stata solamente la sfortuna ed un pizzico di inesperienza. Il classe 2000 sembra un lontano parente di quello ammirato ad inizio campionato ed i suoi progressi sono evidenti non solo nei numeri, ma anche nel modo di giocare. Quello che risalta maggiormente sono la convinzione e la grinta che mette sul terreno di gioco e la straordinaria personalità che anche con i granata lo ha portato a spronare i compagni sia quando era in campo sia dopo che Prandelli lo ha sostituito.

I rimpianti sono tutti ovviamente per quel palo in avvio di gara e per il gol annullato per un fuorigioco millimetrico. Sulla prima occasione non esiste un giusto o uno sbagliato nella scelta che viene presa: si può aprire il piatto o incrociare, quello che viene richiesto davanti al portiere è segnare, il come è trascurabile. Il palo interno grida ancora vendetta ed è per buona parte attribuibile alla scarsa buona sorte avuta. Vlahovic aveva poi realizzato il momentaneo 0-1 con un destro ad incrociare, ma se lo è visto annullare a causa della sua posizione irregolare. Il prossimo step per migliorare è acquisire un po' di esperienza, malizia e scaltrezza per riuscire un po' meglio a capire i movimenti da fare durante la gara perché il Torino ieri lo ha messo in fuorigioco davvero troppe volte, sintomo ancora di una maturazione non compiuta definitivamente. Il tempo è dalla sua parte, Prandelli pure: l'attaccante titolare è senza dubbio lui e le carte in regola per diventare ancora più forte ci sono. Adesso sta a lui.