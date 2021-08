VIOLA SU LEO SENA: ECCO CHI È IL BRASILIANO DELLO SPEZIA

La Fiorentina è alla ricerca di un regista da regalare a Vincenzo Italiano, tecnico per il quale il ruolo del mediano davanti alla difesa è fondamentale. Stando a quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, i viola hanno messo gli occhi su Leo Sena, centrocampista dello Spezia che l'allenatore nato in Germania conosce molto bene. I liguri lo hanno prelevato nello scorso mercato estivo dall'Atletico Mineiro per soli 180mila euro di prestito ed hanno deciso di riscattarlo a giugno a 2 milioni. Il brasiliano non è sicuramente stato una delle rivelazioni del campionato vinto poi dall'Inter, ma ha comunque sorpreso per come è riuscito in poco tempo ad adattarsi alla Serie A, campionato molto tattico e complicato, soprattutto per chi viene dal Brasileirão.

Sena non è molto alto, non arriva neanche al metro e ottanta, ma in compenso è dotato di una buona qualità tecnica. Italiano lo ha impiegato 8 volte da titolare e 8 volte da subentrato ed ha avuto un contributo soddisfacente dal classe '95 viste anche le aspettative che c'erano sul suo conto. Questo calciatore ha tra le migliori doti quella di riuscire a dettare molto bene i tempi di gioco e lo dimostra l'89% di passaggi completati nella stagione conclusasi a maggio. Non è più giovanissimo avendo 25 anni, ma il suo processo di maturazione non è sicuramente concluso ed i margini di crescita sono evidenti sotto tutti i punti di vista. Uno dei lati negativi è la fase difensiva con solo il 61% di contrasti vinti e gli 0 cartellini ricevuti, sintomo di un giocatore ancora troppo morbido e timido nell'interdizione. Una squadra come la Fiorentina però, con Italiano, ha in mente di dominare il gioco e allora Sena potrebbe essere, con il suo baricentro basso, il profilo giusto.