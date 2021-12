VIOLA-RISTIC: DOPO GLI INCONTRI È ANCORA STALLO. MA ALMENO SI È RIAPERTO IL DIALOGO

29 gol al 30 novembre di un anno solare è un numero che alla Fiorentina e in Italia non si vedeva da tempo. E anche i 12 centri stagionali in 15 partite di Dusan Vlahovic costituiscono un record, oltre a consegnargli la palma di capocannoniere della Serie A in attesa di Ciro Immobile.

Solo Toni nel 2005 e Batistuta nel '94 alla 15esima giornata avevano fatto meglio dell'attaccante serbo classe 2000, arrivando già a 16 gol l'italiano e a 13 Batigol. Numeri da Olimpo viola e non solo per Vlahovic, se consideriamo che in un anno solare tra gli attaccanti stranieri in Serie A solo Cristiano Ronaldo, Higuain e Crespo hanno fatto meglio (ma c'è ancora un mese di campionato).

Insomma, anche contro la Sampdoria una prestazione da attaccante vero, che ha mostrato una cattiveria agonistica e una voglia di lottare fuori dal comune, se al gol ci aggiungiamo anche che ha fatto ammonire entrambi i centrali della Samp. In questo momento l'unico che sembra in grado di fermare Dusan Vlahovic è Dusan Vlahovic stesso, ma considerati i soli 21 anni resta davvero difficile definire quale possa essere il limite per lui.

Di sicuro uno scoglio importante della sua carriera si giocherà in questi prossimi mesi. La notizia dell'incontro tra l'agente Darko Ristic e Joe Barone svelata dal Corriere Fiorentino scombina ulteriormente le carte in tavola dopo che le parti sembravano troppo distanti per poter riallacciare i rapporti. L'Arsenal si sta facendo sotto con forza, ma le difficoltà economiche della Juventus impongono alle parti ulteriori riflessioni su quella che sarà la decisione da prendere a gennaio prima e a giugno poi.

Per questo gli incontri - che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sono stati più di uno - dimostrano una rinnovata volontà di dialogare, anche se non filtra ottimismo per una vera riapertura della trattativa per il rinnovo, anzi. Ristic è già ripartito alla volta di Belgrado senza che si sia giunti ad un punto di incontro, ma è senza dubbio importante che dalla famosa email in cui l'agenzia di Vlahovic augurava "buona stagione" alla Fiorentina, si sia passati ai colloqui di questi giorni. Segno che nelle prossime settimane ci potrebbero essere ulteriori sviluppi.