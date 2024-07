VIOLA CANTIERE APERTO: TRA CERTEZZE, GIOVANI E IL MERCATO

Prosegue la preparazione pre-stagionale della Fiorentina, da oggi impegnato nella tournée inglese che terrà impegnata la squadra di Palladino fino a fine mese. Nella giornata di ieri il mister ha diramato la lista dei convocati, che oggi sono giunti a Preston e hanno svolto il primo allenamento nel Regno Unito. Guardando nello specifico gli uomini che Palladino ha portato con sé si evince come la rosa della Fiorentina sia un cantiere aperto. I dirigenti viola stanno ancora lavorando sodo alla costruzione della rosa, a cui ancora mancano pedine fondamentali sia a livello numerico che tecnico.

Le certezze da cui ripartire

Tra coloro che sono sicuri di far parte della Fiorentina che verrà e da cui si ripartirà ci sono: Biraghi, Dodo, Kean, Mandragora, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sottil, Terracciano e Kayode. Al momento sono quindi 11 pedine su 28 (poco più di 1/3 di rosa) quelle che vanno a formare al momento l'ossatura della squadra. Aspettando che rientrano gli ultimi Nazionali, ovvero gli argentini Nico, Quarta e Beltran e lasciano un asterisco alla fine dei nomi di Kayode e Gonzalez, considerando che il mercato è ancora lungo e per loro potrebbero arrivare offerte irrinunciabili.

I giovani: tra prestiti e chi si gioca le proprie chanches

Come ogni ritiro pre stagione sono tanti i giovani convocati, che però possono essere divisi in due categorie: coloro che cercheranno di guadagnarsi un posto in rosa, o chi invece probabilmente non troverà spazio e verrà ceduto in prestito, oppure "retrocesso" in Primavera. Nel primo gruppo c'è sicuramente Bianco, Comuzzo, Infantino e Martinelli che, vista anche l'ultima stagione, sono quelli che si giocheranno le proprie chanches di rimanere in prima squadra. Per Baroncelli, Caprini, Fortini, Kouadio, Leonardelli e Rubino è sicuramente una bella occasione per mettersi in mostra ma sono tutti in età Primavera e quindi con ogni probabilità scenderanno con Galloppa a fine ritiro. Per Krastev, Munteanu e Amatucci si prospettano nuovi prestiti, anche se quest'ultimo è stato leggermente più coinvolto considerate le oggettive carenze a centrocampo.

Quelli che hanno mercato

Tra i convocati spiccano anche alcuni nomi che sono molto chiacchierati in questa sessione di calciomercato. Per loro il ritiro può essere un buon modo per mettersi in mostra, sia agli occhi del mister, sia per attirare l'interesse delle altre squadre. Alcuni di loro si giocano il posto, proprio come Ikone e Kouame, chi invece sembra con le valigie in mano è Brekalo, e infine c'è Christensen su cui rimangono molti dubbi in vista del futuro.