VIDEO FV, IL POPOLO VIOLA SCENDE IN CAMPO PER GLI ALLUVIONATI: LA SITUAZIONE PER LE STRADE DI CAMPI

Fonte: Dal nostro inviato a Campi - Ludovico Mauro

Sono ore di lavoro senza sosta a Campi Bisenzio, con tanta gente del posto e non solo che anche oggi, come negli scorsi giorni, è nel centro abitato a ripulire le strade e le abitazioni dall'acqua e dal fango, portati dalle violenti piogge nelle ore scorse.

Esattamente come ieri, ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina ad aiutare i cittadini di Campi. Ulteriore vicinanza dimostrata così dalla Curva Fiesole e dai sostenitori viola verso le popolazioni colpite dalle piogge, anche nel giorno della partita contro la Juventus, in cui, per protesta, la stessa Curva Fiesole ha scelto di non presenziare sugli spalti del Franchi. In questo modo, dopo aver chiesto anche il rinvio della partita, i tifosi viola hanno dimostrato sostegno ai bisognosi non solo con le parole, ma anche coi fatti, scendendo in campo (in questo caso per strada) in prima persona e anteponendo - giustamente - una situazione di disagio sociale a una partita di calcio, anche della portata di Fiorentina-Juventus.

La situazione nel centro di Campi, una delle zone più devastate dall'acqua, è migliorata in queste ore, con tante strade asciugate e grosso modo ripulite da acqua e fango, grazie al già citato lavoro incessante di tanta gente che con buona volontà è venuta ad aiutare da tutta la regione. Purtroppo però, ci sono ancora alcune strade e zone cittadine in condizioni precarie, tuttora riaperte d'acqua e con parecchio fango da spalare.

Di seguito le immagini raccolte da FV, che mostrano la situazione di Campi Bisenzio, aiutata in primis dai tifosi viola: