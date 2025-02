Verona ci prova, Corvino alla finestra: ma Biraghi "spera" in Inter o Napoli. Il punto

A meno tre giorni dalla chiusura delle trattative, Cristiano Biraghi resta per la Fiorentina uno dei colpi più complicati da piazzare in uscita. Fuori dal progetto di Palladino ormai da tempo, sulle tracce dell’ex capitano viola si sono palesati recentemente vari interessi, più o meno intensi, per motivi diversi. Dal Verona al Napoli passando per l’Inter, fino all’ultima neoentrata Lecce, tutte allo stesso modo vicine e lontane dal chiudere l’operazione.

Il Verona in un asse sempre più caldo

L’autostrada che porta in Veneto è diventata un’opzione percorribile nelle ultime ore. Gli scaligeri stanno definendo l’acquisto in prestito secco di Valentini dalla Fiorentina e contemporaneamente proseguono le trattative per Daniele Ghilardi, che i viola continuano a volere anche se slegato dallo scambio con l’argentino. Utile anche per la questione liste (essendo cresciuto nel vivaio) in caso di addio a Comuzzo, il classe 2003 è al centro di una trattativa che potrebbe anche mischiarsi con Biraghi. Come raccontato ieri, il numero 3 viola non pare tanto convinto della destinazione Verona, preferendo attendere mete più blasonate come Inter o Napoli, motivo per cui non è decollato l’ipotetico scambio con Faraoni. Ciononostante, l’Hellas sta tentando di riprovarci intrecciando la pista all’operazione Ghilardi.

Inter e Napoli, le preferenze del giocatore

Il gradimento del calciatore però, appunto, non pende tutt’ora dalle parti di Verona. Dal canto suo, il laterale sinistro continua ad attendere mosse da parte di nerazzurri e partenopei, che per motivi differenti non hanno mai smesso di pensare a Biraghi. L’ipotesi milanese però perde sempre più forma con l’avvicinamento crescente di Zalewski alla squadra di Inzaghi, mentre il Napoli mantiene la lente d’ingrandimento ma ad ora ha altre priorità, come la sostituzione di Kvaratskhelia.

Spunta il Lecce

L’ultima novità, seppur non ancora troppo concreta, proviene dal Salento. Il Lecce ha salutato in queste ore Dorgu in direzione Manchester, con Giampaolo privato di una delle sue migliori pedine, peraltro sull’esterno (pur di caratteristiche più offensive). Di contro, Corvino ha incassato una cifra ingente e il suo apprezzamento nei confronti di Biraghi non è mai venuto meno - fu proprio lui a portarlo a Firenze nel 2017 -. A pesare sulla questione è l’ingaggio dello stesso Biraghi, un po’ pesante per la politica dei pugliesi, mentre il giocatore non ha ancora dato il suo benestare all’ipotetica operazione. Una situazione alquanto caotica che porterà Biraghi, verosimilmente, ad attendere davvero fino all’ultimo prima della chiusura del mercato, aspettando speranzoso di ricevere una chiamata prestigiosa.