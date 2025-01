FirenzeViola Scambio in piedi Valentini-Ghilardi. Difficile invece Biraghi-Faraoni

vedi letture

Dalla giornata di ieri si parla della possibilità di un doppio scambio tra Fiorentina e Verona che vedrebbe protagonisti come difensori Nicolas Valentini e Daniele Ghilardi, mentre sulle fasce si parlerebbe di uno scambio tra Cristiano Biraghi e Davide Faraoni. Come appreso da FirenzeViola.it però, le due ipotesi non vanno di pari passo.

Valentini-Ghilardi, si tratta per i prestiti

Risulta in piedi la trattativa che potrebbe vedere l'argentino ex Boca sbarcare in Veneto, con lo stesso classe 2001 che sta riflettendo sulla possibilità di abbracciare una realtà in cui troverebbe più spazio rispetto alla Fiorentina. Manca ancora il suo ok al trasferimento, che se arrivasse sbloccherebbe una volta per tutte l'affare con gli scaligeri, utile ai viola soprattutto per una questione di liste qualora si concretizzasse il passaggio di Comuzzo al Napoli, essendo Ghilardi un prodotto del vivaio. In caso di fumata bianca, si tratterebbe di uno scambio di prestiti.

Biraghi non convinto: Faraoni lontano

Per quanto riguarda l'ipotesi laterale invece, risulta più difficile ad ora il possibile scambio tra Biraghi e Faraoni. L'ex capitano viola non è al momento convinto della destinazione, preferendo aspettare le ultime ore di mercato in attesa di capire se si sblocca la sua situazione da Inter o Napoli, entrambe sulle sue tracce per motivi diversi. Per questo, è al momento distante l'ipotesi di un ritorno di Faraoni alla Fiorentina.