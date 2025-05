FirenzeViola Fiorentina-Betis 2-2, le pagelle: I soliti De Gea e Gosens, Ranieri lotta, Gud stecca e il gioco latita

DE GEA - Primo intervento su un cross velenoso di Fornals sul quale si distende sulla sinistra, poi è provvidenziale su Antony dopo 20 minuti. E’ invece in ritardo sulla punizione di Antony che mette la partita in salita, poi ringrazia la traversa sul tiro di Cardoso. Nella ripresa risponde presente due volte su Antony, poi diventa una saracinesca nella doppia occasione Antony-Ezzalzouli. Nei supplementari ancora Ezzalzouli lo batte (ma non ha colpe) poi il palo lo salva ancora sul 10 del Betis. Era stato protagonista anche stasera, 7

PONGRACIC - Puntuale negli anticipi intercetta parecchi palloni sulle ripartenze spagnole. Nella ripresa, in cui si fa ammonire, qualche problema in più nel monitorare Ezzalzouli che poi gli scappa a inizio supplementari per il gol del 2-2. Luci e ombre, 5,5

Dal 1’sts ZANIOLO - Pochissimi palloni toccati, 5,5

COMUZZO - Più di un errore in impostazione con passaggi fin troppo rischiosi, poi sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un corner trovando un doppio salvataggio sulla linea. Più sicuro, anche sulle palle, nel corso del secondo tempo ma su Ruibal la copertura non è efficace in occasione dell’azione del gol di Ezzalzouli, 5,5

RANIERI - A ridosso dell’intervallo ferma Antony sulla fascia e cerca il cross in area per Kean guadagnandosi il corner. Si ripete in avvio di ripresa fermando a più riprese il numero 7. Si fa ammonire a inizio supplementare dopo il gol spagnolo, sul quale pare troppo lontano da Antony. Eppure dietro aveva lottato come al solito, 6

DODÒ - Al rientro ha poco spazio per trovare la profondità, anche perché dalle sue parti Fornals si fa spesso vedere. Finisce tra gli ammoniti per qualche scintilla con Fornals poi cerca di trovare il fondo con alterne fortune, 6

Dal 1’sts COLPANI - Due o tre interventi da difensore, 6

MANDRAGORA - Arriva al tiro intorno al venticinquesimo, su invito di Adli, mandando fuori. Dalla bandierina mette sulla testa di Gosens il pallone che il tedesco trasforma nel pareggio. A chiudere i 90 minuti anche un tiro dalla lunghissima distanza che finisce centrale. Alla lunga paga la stanchezza, 6

ADLI - Lancia Kean nel primo tentativo di ripartenza dei suoi, poi si ripete chiamando al tiro anche Mandragora ma nel primo tempo sono fin troppi gli appoggi sbagliati. Si fa parzialmente perdonare con il corner che Gosens gira in rete per il due a uno a fine primo tempo. Il cambio nell’intervallo conferma le difficoltà del primo tempo, 5,5

Dal 1’st RICHARDSON - Entra in avvio di ripresa piazzandosi al centro del terzetto di mediani, poi rimedia il giallo per un pestone su Fornals. Poco ispirato, 5,5

FAGIOLI - Come Adli va in difficoltà quando c’è da impostare e in un primo tempo di sofferenza commette il fallo su Lo Celso che porta Antony a battere la punizione dell’uno a zero spagnolo. Il tempo di rimediare il giallo per un fallo su Antony poi esce tra gli applausi, più d’incitamento che non per la prova, 5,5

Dal 41’st FOLORUNSHO - Stavolta schierato a centrocampo fa poco oltre a innervosirsi, 5,5

GOSENS - Su corner, da destra, trova il gol fondamentale dell’uno a uno, poi si ripete sul cross dalla bandierina di Adli, dall’altra parte. Buona guardia nella ripresa in cui spinge meno poi a inizio supplementari esce probabilmente in riserva, 7,5

Dal 5’pts PARISI - A freddo si vede Antony scappare in occasione dell’assist per il gol di Ezzalzouli, 5,5

GUDMUNDSSON - Și vede il giusto in un primo tempo in cui fatica a imporsi tra le linee. Più o meno stessa musica nella ripresa con un unico tocco dentro l’area per Mandragora che non riesce ad arrivare al tiro. Evanescente, 5

Dal 4’pts - BELTRAN - Solita corsa e un tiro debole, 5,5

KEAN - Primo lampo dopo un quarto d’ora quando salta due uomini poi alza sopra la traversa. Su angolo, a fine primo tempo, potrebbe colpire meglio di testa visto che manda alto. Nel secondo temp si vede con un’iniziativa personale di sfondamento poi lo fa arrabbiare Natan e rimedia l’ammonizione per un fallo di reazione. Stasera lotta ma non punge in area di rigore, 5,5

PALLADINO - Confermate le indicazioni della vigilia, Adli prende il posto dell’infortunato Cataldi in mezzo a Mandragora e Fagioli, davanti Gudmundsson dietro a Kean. Al possesso di palla dei suoi seguono un paio di occasioni spagnole che anticipano il gol di Antony. A rimettere le cose a posto ci pensa Gosens che di testa batte due volte il portiere del Betis. A inizio ripresa richiama Adli e inserisce Richardson poi a 5 minuti dalla fine è il turno anche di Folorunsho al posto di Fagioli. Nei supplementari, incassato il gol, mette anche Parisi, poi si sbilancia con Zaniolo e Colpani ma alla fine sventola bandiera bianca. Contro un ottimo Betis serviva più gioco, 5