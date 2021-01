VALUTAZIONI IN CORSO

Sono tante le riflessioni in corso in casa viola, quasi tutte orientate a districarsi in un mercato invernale per niente semplice. In tal senso la recente crescita in campo ha lievemente tolto pressione alla squadra che pare aver ritrovato un minimo di tranquillità (le prestazioni lo confermano) spostando la maggior parte delle attenzioni su quelle che saranno le operazioni del mercato. Intanto la Fiorentina si sta soprattutto concentrando sulle cessioni, avendo pressochè concluso la terza cessione nel giro di dieci giorni dopo Lirola e Cutrone.

Duncan infatti sosterrà oggi le visite mediche per il Cagliari, da domani sarà a disposizione di Di Francesco (determinante nella scelta del calciatore), finendo in Sardegna in prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni. Non esattamente la cifra sborsata dodici mesi fa per convincere il Sassuolo, ma certamente una buona disponibilità eventualmente da reinvestire. Dove e come saranno i prossimi aspetti da affrontare.

Salutato Lirola si continua del resto a seguire - e trattare - Andrea Conti, anche se da parte dei viola l'intenzione sarebbe quella di evitarsi un obbligo di riscatto nel caso in cui si trovasse un accordo con il Milan, quanto al centrocampo l'opzione di un calciatore più tecnico in sostituzione di Duncan (o di un'eventuale partenza di Pulgar) non è tramontata. Di certo è l'attacco il reparto dove serve intervenire, e se gli ultimi nomi accostati come Lasagna o Inglese non hanno acceso troppo le fantasie è su obiettivi più importanti che la Fiorentina sarebbe disposta ad attendere gli ultimi giorni di trattative. Magari per capire come finirà davvero tra Caicedo e Lazio o per vedere l'esito della telenovela Gomez (ma il Papu è ancora lontano dall'idea di Firenze).