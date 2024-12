VALORI DI MERCATO, VIOLA AL 7° POSTO. BOOM DI KEAN

FirenzeViola.it

Le due sconfitte arrivate prima di Natale non cancellano quanto di buono fatto dalla Fiorentina in questa prima metà di stagione. A certificarlo anche i dati del valore di mercato della rosa viola, calcolati dal portale specializzato transfermarkt.it. In un'ipotetica classifica di serie A la Fiorentina è al 7° posto, con una rosa dal valore di quasi 280 milioni di euro: i viola sono subito dietro alla Roma e, seppur di poco, davanti al Bologna e alla Lazio. Il giocatore più prezioso è Moise Kean, pagato 13 milioni (più bonus) a luglio e adesso valutato 30 milioni. Dietro troviamo Gudmundsson, il cui valore - anche a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento - è passato da 30 a 28 milioni. Dodò è valutato 22 milioni (+5 mln rispetto a inizio stagione), mentre Comuzzo è passato da 4 milioni a una valutazione attuale di 15 milioni. Bene anche Ranieri (+50%) e Beltran (+2 mln), mentre un'inevitabile svalutazione ha colpito soprattutto Kayode (da 22 milioni a 18 milioni) e Martinez Quarta (da 13 mln a 10 milioni).

IL VALORE DELLA ROSA VIOLA SECONDO TRANSFERMARKT.IT

Moise Kean 30,00 mln € (+ 12,00 mln)

A. Gudmundsson 28,00 mln € (-2,00 mln)

Dodo 22,00 mln € (+ 5,00 mln)

Lucas Beltrán 18,00 mln € (+2,00 mln)

Michael Kayode 18,00 mln € (-4,00 mln)

Andrea Colpani 16,00 mln € (=)

Yacine Adli 15,00 mln € (+ 3,00 mln)

Pietro Comuzzo 15,00 mln € (+11,00 mln)

Luca Ranieri 12,00 mln € (+4,00 mln)

Marin Pongračić 10,00 mln € (=)

L. Martínez Quarta 10,00 mln € (-3,00 mln)

Amir Richardson 9,00 mln € (=)

Robin Gosens 8,00 mln € (=)

R. Mandragora 8,00 mln € (-0,5 mln)

Jonathan Ikoné 8,00 mln € (-2,00 mln)

Christian Kouamé 7,50 mln € (=)

Riccardo Sottil 6,00 mln € (=)

David de Gea 5,00 mln € (=)

Fabiano Parisi 5,00 mln € (-2,50 mln)

Danilo Cataldi 4,00 mln € (=)

Matías Moreno 4,00 mln € (=)

Cristiano Biraghi 2,00 mln € (-1,50 mln)

T.Martinelli 1,80 mln € (+0,8 mln)

P. Terracciano 1,50 mln € (-1,00 mln)

O. Christensen 1,50 mln € (-0,3 mln)

Se guardiamo il confronto con giugno - cioè prima del calciomercato estivo - la Fiorentina è invece cresciuta del 16%, per una rosa che vale 38 milioni in più grazie soprattutto agli arrivi di Kean, Gudmundsson e Colpani. Riusciranno i viola a migliorarsi anche in questo calciomercato invernale?

