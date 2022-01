UN FRANCHI DA EUROPA: IL TIFO RISPONDE PRESENTE E LA SQUADRA VOLA

In attesa di capire quanti spettatori potranno accedere allo stadio Franchi in occasione dalla sfida del 6 gennaio contro l’Udinese, alla luce della nuova riduzione al 50% della capienza di tutti gli impianti (la Fiorentina sta ultimando di studiare in queste ore il nuovo dispositivo del Governo e da domani aprirà la vendita libera dei tagliandi), è tempo di primi bilanci per quello che è stato un girone d’andata vissuto davvero con il vento in poppa da parte dei viola. Specie tra le mura amiche dove, eccezion fatta per i due passi falsi contro Inter e Napoli a inizio stagione, la squadra di Italiano ha fatto del Comunale uno dei suoi punti forza. Su dieci gare disputate a Campo di Marte (Coppa Italia compresa) sono infatti arrivati sette successi, un pari e due ko. Merito non solo delle ottime prove di Biraghi e compagni ma anche della spinta che è arrivata dagli spalti.

La svolta contro il Milan

A livello generale, nel girone di andata la Serie A ha portato allo stadio oltre 3 milioni di tifosi, un dato che chiaramente risente in modo evidente delle capienze limitate degli impianti. Le prime partite della stagione (dalla 1a alla 7a giornata) si sono infatti giocate al 50%, con la percentuale di riempimento massima che è passata al 75% a partire dall’11 ottobre 2021. Il Franchi, come detto, ha sempre risposto presente visto che se nelle prime tre gare stagionali, con la metà esatta della capienza, dai 12mila presenti con il Torino si era saliti a 15mila circa per Inter e Napoli, dalla successiva sfida con il Cagliari, a metà ottobre (dall’8° turno in poi, dunque), la media è salita oltre le 19mila presenze, toccando il picco dei 32.567 tifosi registrati con il Milan e portando il totale del girone di andata a 174.157 spettatori.

Uno stadio da Europa

In assoluto, contando solo le nove gare di campionato giocate al Comunale, lo stadio Franchi ha fatto registrare una media di 19.350 spettatori a partita che pone l’impianto dei viola come il quinto più frequentato di tutta la serie A (il settimo se si considera che San Siro e l’Olimpico hanno fatto registrare un dato più alto sia quando giocano Milan ed Inter sia quando, nella Capitale, è il turno di Roma e Lazio). Una posizione, di fatto, “da Europa” quello dello stadio della Fiorentina che ricalca in qualche modo l’andamento della formazione di Italiano. Ecco, nello specifico, i numeri collezionati dal Franchi nel girone d’andata:

Presenze spettatori

Fiorentina-Torino: 12.592*

Fiorentina-Inter: 15.927*

Fiorentina-Napoli: 15.264*

Fiorentina-Cagliari: 20.290**

Fiorentina-Spezia: 19.511**

Fiorentina-Milan: 32.567**

Fiorentina-Sampdoria: 17.913**

Fiorentina-Salernitana: 18.579**

Fiorentina-Sassuolo: 21.514**

* = capienza del 50%

** = capienza del 75%

Totale: 174.157 spettatori

Media: 19.350 spettatori a partita