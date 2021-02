UN CENTROCAMPO DA REINVENTARE: LE OPZIONI

Con l'addio di Duncan a gennaio, e la squalifica verso cui è andato incontro Sofyan Amrabat, una domanda sorge spontanea: chi li mette i muscoli a centrocampo domenica prossima? L'equilibrio tanto ricercato e decantato da mister Prandelli in qualche modo andrà rielaborato, visto che il marocchino, pur alla ricerca ancora della forma dei tempi migliori, garantiva un apporto dinamico senza eguali in rosa, e forse proprio quel Duncan fresco d'addio avrebbe potuto colmare la lacuna: sarà un caso, ma proprio nelle uniche due volte in cui non c'era Amrabat (la prima col Torino e in Coppa Italia con il Padova), in campo dal 1' c'è sempre stato il ghanese. Un maratoneta del genere, in squadra, manca e giocoforza Prandelli dovrà pensare a soluzioni differenti.

Osservando uomini, possibilità e precedenti, viene da pensare che un posto spetti quasi di diritto al cileno Pulgar, l'unico adattabile a regista davanti alla difesa - seppure lì non abbia mai esaltato e lo stesso Prandelli abbia lasciato intendere un suo momento grigio a livello personale - e più muscolare rispetto a Borja Valero, che Prandelli preferisce però per capacità di tenere in pugno i tempi del gioco. Se l'ultima volta che ha tolto un uomo alla mediana, in quel di Napoli, ha preso forma una sconfitta storica, difficilmente Prandelli potrà permettersi, neanche contro l'arcigno 4-4-2 della Samp (ma attenzione, Ranieri ha dimostrato di saper cambiare numerose vesti) di sottrarre un uomo alla mediana. Con Castrovilli che rientra dalla squalifica, e Bonaventura in crescita nelle ultime settimane, le due mezzali di qualità dovrebbero aver entrambi un posto garantito. Sarebbe un delitto però, visto l'utilizzo più o meno continuativo che ne viene fatto di recente, scordarsi di Eysseric: l'esperimento da interno contro l'Inter non ha portato ai frutti sperati, ma Prandelli nel post-gara ha sostenuto di essere soddisfatto dall'apporto del francese. Certo, immaginarselo titolare a Genova oggi viene difficile, ma chissà che non arrivi in dote qualche sorpresa.