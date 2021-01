ULTIME ORE DI MERCATO: MOSSE VIOLA A SORPRESA?

Ultime ore di mercato per questa finestra invernale che si chiuderà domani alle ore 20. La Fiorentina sembra aver chiuso il discorso con i quattro arrivi messi a segno nei giorni scorsi, Kokorin, Malcuit e il portierino classe 2003 Andonovic, oltre a Maleh in vista del prossimo giugno. Ma sarà davvero così? L'unico affare ammesso dalla dirigenza è quello in uscita, di Tofol Montiel, difficile però da piazzare sia per l'ingaggio (ma la Fiorentina potrebbe venire incontro come fatto in passato) sia per il poco utilizzo, anche se negli occhi degli addetti ai lavori c'è sempre il gol che ha permesso ai viola di superare il turno in Coppa ad Udine all'ultimo tuffo. Prandelli però non ha mai voluto puntare sul giovane facendo invece una scelta di esperienza e responsabilità in una fase difficile. Proprio per questo Eysseric, considerato un esubero fin dall'estate, dopo il no al Crotone, può restare per fare da jolly o tappabuchi che dir si voglia.

La sensazione è che in questi mesi la società voglia capire, grazie anche all'occhio esperto di Prandelli, chi è da Fiorentina e chi si sente ancora tale (ci sono tanti rinnovi in ponte e punti interrogativi in ballo), lasciando magari l'ultima parola a giugno a eventuale ds e tecnico che verranno, come per Callejon e Pulgar per i quali le offerte non mancherebbero già ora. In queste ore è più probabile invece che sia qualche giovane della Primavera ad andare a cercare spazio tra i professionisti in un club di categoria inferiore mentre resta un caso Brancolini, da terzo portiere dal futuro segnato a esubero per problemi contrattuali. Ma l'ultimo giorno di calcio mercato è sempre particolare e le occasioni possono essere sempre dietro l'angolo, soprattutto se i dirigenti andranno a Milano, dove dirigenti e procuratori propongono affari fino all'ultimo minuto. Anche in estate non mancarono le sorprese, così come in passato. Ma se il Toni-bis preso al fotofinish fu proficuo, non sempre è stato così. Gridano infatti ancora vendetta la coppia Benelouane-Kone sempre con Pradè nel 2016 e il cambio Chiesa-Callejon questa estate.