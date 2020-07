TOTOFORMAZIONE, ZERO DUBBI: 3-5-2. DAVANTI CUTRONE E RIBERY

Nessun dubbio per i quotidiani in edicola stamani: tutti concordano sulla formazione con cui la Fiorentina scenderà in campo a Parma. Il modulo sarà il 3-5-2, con Dragoski tra i pali e Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. A centrocampo sarà Pulgar ad occupare la cabina di regia, con Duncan e Castrovilli mezzali; le corsie esterne invece verranno coperte da Chiesa e Dalbert. Infine in attacco partirà dal primo minuto il solito Ribery, con al suo fianco Cutrone cui dunque, a differenza di quanto accaduto contro il Sassuolo, è riservato un posto da titolare.

Di seguito la formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

