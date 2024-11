TOTOFORMAZIONE, TRA I TITOLARI IN CAMPO SOLO ADLI E BELTRAN. RIECCO PONGRACIC DAL PRIMO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ci siamo: oggi è il match day di Fiorentina-Pafos, quarta giornata della fase a gironi della Conference League, nuova formula della competizione a cui la Fiorentina partecipa per la seconda volta come vicecampione. Una formula che, però, vede la Viola, con sei punti all’attivo, occupare l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere direttamente agli ottavi di finale. La squadra gigliata è in questa piazza solo grazie alla differenza reti, che la pone momentaneamente davanti a squadre come lo stesso Pafos, attualmente nono.

È vero che domenica alle 18:00 arriva l’Inter, ma il match di oggi, in caso di pareggio o peggio di sconfitta, complicherebbe notevolmente la corsa per mantenere una delle prime otto posizioni, facendo emergere all’orizzonte l’incubo dei playoff. Nonostante ciò, Palladino sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione per risparmiare energie preziose. Secondo i principali quotidiani, infatti, schiererà dal primo minuto una squadra composta prevalentemente da seconde linee, in linea con quanto anticipato da FirenzeViola.it.

Tra i pali si rivede Terracciano, "portiere della Conference", mentre sulle fasce Kayode e Parisi daranno un turno di riposo agli stakanovisti Dodo e Gosens. Al centro della difesa, la novità principale: il ritorno dal primo minuto di Pongračić, già subentrato in campionato contro il Como, che sarà affiancato da Martínez Quarta.

A centrocampo e in attacco ci sarà spazio per chi non ha iniziato l’ultima partita di campionato, con due eccezioni: Adli (o Cataldi) e Beltrán, chiamati agli straordinari in mediana e in trequarti, vista la "coperta corta" e gli infortuni di Richardson e Gudmundsson.

In attacco, Kouamé sarà confermato come punta centrale, supportato sulle fasce da Sottil e Ikoné, mentre Kean si riposerà in vista del fondamentale match di domenica.



Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Pafos secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

La Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.