TOTOFORMAZIONE, TORNA IL 4-2-3-1. IN MEDIANA ADLI-MANDRAGORA. BELTRAN DAL 1°

Questa sera alle 20:45 la Fiorentina affronterà all'U-Power Stadium il Monza di Salvatore Bocchetti. La formazione di Palladino ha bisogno di ripartire dopo il brutto ko casalingo per 3-0 subito contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato. I viola, reduci da un solo punto nelle ultime quattro partite, contro l'ultima della classe cercheranno di ritrovare una vittoria che manca dalla sfida contro il Cagliari dello scorso 9 dicembre. Per farlo il tecnico campano dovrebbe tornare ad affidarsi alla difesa a quattro.

Davanti al confermatissimo De Gea tornerà dal primo minuto la difesa tipo formata, da destra a sinistra, da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana, accanto ad Adli, ci sarà uno tra Mandragora, Richardson o addirittura Folorunsho. Considerando le caratteristiche più simili all'infortunato Cataldi, l'ex Torino sembra il favorito numero uno (tutti i quotidiani lo schierano titolare) per prendere il posto dell'ex Lazio. L'altro ballottaggio riguarda la posizione di trequartista. Il dubbio di Palladino è tra Beltran, favorito, e Gudmundsson che ancora non è al meglio dopo i problemi alla caviglia riscontrati contro il Napoli. In questo caso solo La Repubblica (Firenze) vede in vantaggio l'islandese. Sulle fasce ci saranno Sottil, a sinistra, e il grande ex, insieme all'allenatore viola, Colpani a destra. Davanti come sempre ci sarà Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Monza secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

TuttoSport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Repubblica (Firenze) (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.