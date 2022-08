TOTOFORMAZIONE, GIOCA BARAK DAL 1' CON MANDRAGORA. BALLOTTAGGIO KOUAMÉ-IKONÉ

Un solo grande dubbio sulle scelte di Italiano in vista di Fiorentina-Napoli. Concordano su quasi tutti i primi undici le principali testate italiane e locali. Dunque, la formazione viola di questa sera vedrà il rientro di Gollini tra i pali (con solo La Gazzetta dello Sport che invece indica Terracciano), mentre la linea difensiva sarà composta da Dodò sulla destra, Biraghi sulla sinistra e la confermata coppia centrale Milenkovic-Igor. Anche per il pacchetto di centrocampo nessun parere discordante tra i giornali, con Italiano che, sia per necessità che a sorpresa, schiera subito dall’inizio Antonin Barak, mezzala opposta a Mandragora, con Amrabat in cabina di regia. La maglia da numero 9 cadrà sulle spalle di Jovic, con Sottil che presidierà la fascia sinistra. L'unico grande dubbio riguarda la parte destra del tridente, con i quotidiani che si dividono tra Kouame e Ikone.

Questa la probabile formazione viola per il match contro il Napoli, in programma oggi alle 20:45, secondo i principali giornali in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil.

TUTTOSPORT (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil.

LA NAZIONE (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil.

IL TIRRENO (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil.