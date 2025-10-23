FirenzeViola

Totoformazione, ballottaggio Comuzzo-Pongracic. Davanti più Dzeko di Gudmundsson

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:00Copertina
di Niccolò Santi

Alcune divergenze tra i quotidiani sportivi in edicola stamani per quanto riguarda gli undici titolari di stasera. Al di là del modulo (3-5-2 quasi per tutti tranne il Corriere Fiorentino), c'è un ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic in difesa. A centrocampo più Sohm di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Davanti Dzeko in vantaggio su Gudmundsson

Ecco la formazione di stasera secondo i giornali.

GAZZETTA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Fortini, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.

COR. FIO. (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Fortini, Mandragora, Sohm, Parisi; Ndous, Dzeko; Piccoli.

NAZIONE (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Fortini, Ndour, Mandragora, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli.

COR. SPORT (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Fortini, Sohm, Mandragora, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli.

TUTTOSPORT (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Fortini, Sohm, Mandragora, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.

REP. FI. (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Dzeko, Piccoli.