TOTOFORMAZIONE, BALLOTTAGGIO BIRAGHI-GOSENS. KEAN-GUD IN ATTACCO

Dopo la lunga pausa legata agli impegni delle Nazionali, riparte oggi il campionato della Fiorentina che oggi alle 15 giocherà in Via del Mare contro il Lecce. L'obiettivo è quello di dare continuità dopo la vittoria contro il Milan trovando il primo successo contro le "piccole", nonché i primi tre punti fuori dal Franchi. Dall'altra parte ci sarà un Lecce che ha bisogno di punti visto che ne ha conquistato solo uno nelle ultime tre gare di campionato.

Per portare a casa i tre punti Raffaele Palladino, che oggi seguirà la gara dalla tribuna per il cartellino rosso rimediato contro il Milan per proteste verso il direttore di gara, schiererà tra i pali David De Gea soprattutto dopo i due rigori parati contro i rossoneri che hanno messo una grossa ipoteca nel successo dei viola. In difesa ancora out l'ex di turno Pongracic e quindi confermata la coppia centrale composta da Comuzzo e Ranieri, mentre sulla destra agirà il solito Dodo. Sulla sinistra dovrebbe partire Gosens dal primo minuto, ma non è escluso l'impiego di Biraghi. In mediana spazio ad Adli (2 gol nelle due presenze dal primo minuto) e Cataldi. La trequarti sarà composta da Colpani sulla destra, Gudmundsson al centro e Bove sulla sinistra ma occhio a Sottil che insidia l'ex centrocampista della Roma per un posto da titolare. In attacco Kean è superfavorito nonostante l'infortunio alla schiena che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro con la Nazionale di Spalletti. Queste le probabili formazioni dei vari quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-4-1-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Cataldi, Adli, Bove; Gudmundsson; Kean.

